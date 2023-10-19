بلخادم للنهار: الشعب الجزائري كان منذ القدم مع الفلسطينيين

أكد رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بلخادم، اليوم الخميس، ان الشعب الجزائري كان منذ القدم مع القضية الفلسطينية.

وفي لقاء مع قناة النهار، قام هذا الاخير بالتذكير بالدور الجزائري في حربي 67 و73، حيث أرسلت الجزائر جنودها وعتادها لنصرة الفلسطينيين وإخوانها العرب.

وأوضح بلخادم، أنه عندما كانت منظمة التحرير تعتبر منظمة إرهابية، قامت باستضافتها الجزائر ومدت لها كل الدعم .

كما قامت السلطات الجزائرية، بتأجير طائرة وطلتها بألوان الجوية الجزائرية لنقل الراحل ياسر عرفات إلى نيويورك والمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.