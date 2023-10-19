بلخادم للنهار: الكيان والأمريكان مترددون في قرار الاجتياح البري خوفا من كسر قرنهم

صرح رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بلخادم، اليوم الخميس، ان الأمريكان شركاء في العدوان على الفلسطينيين.

وفي لقاء تلفزيوني مع قناة “النهار”، اوضح بلخادم، أن أمريكا ساندت الكيان الصهيوني بحاملتي طائرات ثم وعدت العرب بالسماح بدخول 20 شاحنات مساعدات.

وأضاف ذات المتحدث، ان كلفة الحرب السياسية عند الكيان عالية جدا ولكن بالنسبة لنا هي صفر.

وحول “الاجتياح البري” الذي يهدد به الكيان الصهيوني منذ أيام بأنه وشيك، أوضح عبد العزيز بلخادم ان الكيان الصهيوني والأمريكان مترددون في قرار الاجتياح البري خوفا من كسر قرنهم.

كما وصف هذا الاخير، اكبر وسائل الإعلام في الغرب بأنها متصهينة، مشددا على انه “ما دام العرق نبوض ومادام الرحم عروض لا خوف على القضية الفلسطينية”.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن الجزائر كانت في كل الحالات محقة في القضية الفلسطينية من رئيسها إلى المواطن البسيط.