بلخضر: تخصيص يوم وطني للذاكرة هو وفاء للشهداء

أكد مستشار الرئيس المكلّف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر. اليوم الخميس أن تخصيص يوم وطني للذاكرة. من طرف رئيس الجمهورية يعتبر وفاءا للشهداء.

وقال بلخضر خلال القائه لرسالة الرئيس تبون بمناسبة احتفال الزاوية التيجانية بذكرى المولد النبوي الشريف، أن الثورة الجزائرية انطلقت في شهر الانوار. كما تم تخصيص يوم للذاكرة والعلماء ومنهم سيدي احمد التيجاني، مردفا في السياق ذاته أن تخصيص يوم وطني للذاكرة يعني أيضا الوفاء للشهداء

وبعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس برسالة تهنئة إلى الخليفة العام للزاوية التيجانية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وسيرته بالزاوية التيجانية بالأغواط.

كما هنّأ الرئيس الوفود المشاركة التي لبت دعوة الجزائر لمدرسة سيدي احمد التيجاني.

هذا وعرفت فعاليات الملتقى الدولي الموسوم :”الشيخ سيدي أبو العباس أحمد التجاني وعنايته بالسيرة النبوية الشريفة وبحادثة المولد النبوي الشريف” الذي تنظمه الخلافة العامة للطريقة التجانية بالمجمع الديني “سيدي عبد الجبار التجاني” بعين ماضى بولاية الاغواط.حضور تونس ونيجيريا والتشاد والسنغال.

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