بلخضر مراد رئيسا لمجلس إدارة شبيبة الساورة

أعلنت إدارة فريق شبيبة الساورة عن تعيين المدير العام، بلخضر مراد، رئيسا لمجلس إدارة الفريق في مهمة جديدة له.

وقامت إدارة الساورة بتعيين بلخضر مراد، رئيساً لمجلس الإدارة، بالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققه في المهام السابقة التي تقلدها منذ إعادة تأسيس النادي.

وقامت شركة “إينافور” المالكة للفريق بتعيين المنسق محمد حبار، مديرا عاما في الفريق، وتمنت له التوفيق في منصبه الذي عمل فيه منذ صعود الفريق إلى دوري النخبة.