بلخيثر: “البطولة العربية محطة مهمة للمدرب الجديد فندنبروك”

أكد مدافع شباب بلوزداد، مختار بلخيثر، أهمية منافسة البطولة العربية “كأس بن سلمان” التي سيلعبها فريقه في الأراضي السعودية، بداية من الأسبوع المقبل.

وفي تصريحات خص بها صفحة الشباب على “فيسبوك” اليوم الأربعاء، قبل السفر نحو السعودية قال بلخيثر: “سندخل تحد جديد، بعد أيام فقط من التتويج بالبطولة، ولا نملك وقت كبير للتحضير”.

مضيفا: “كأس العرب محطة مهمة للمدرب الجديد، حتى يعاين اللاعبين ونحضر أيضا من خلالها للموسم الجديد لندخله بقوة”.

كما أبرز بلخيثر، بأن أي لاعب يتمنى لعب البطولة العربية وإضافتها إلى انجازاته، وختم: “نريد الذهاب بعيدا في المنافسة وإن جاء اللقب العربي مرحبا به.. البطولة مهمة للتحضير بدلا من لعب لقاءات ودية”.