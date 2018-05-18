بلخيثر جديد ماجر في التربص المقبل للخضر

وجه الناخب الوطني رابح ماجر، الدعوة للمدافع الجزائري، مختار بلخيثر، لحضور التربص المقبل للمنتخب الوطني، الذي يسبق وديتي، الرأس الأخضر، والبرتغال.

وأكد مختار بلخيثر، لتلفزيون “النهار”، عن تلقيه دعوة من الناخب الوطني، بعد عودته لمستواه مؤخرا رفقة فريقه النادي الإفريقي، وتتويجه بكأس تونس.

ويسعى المدافع السابق لمولودية العلمة، الدخول بقوة في التربص المقبل للخضر، على أمل التواجد في القائمة النهائية للمدرب رابح ماجر.

يذكر أن آخر ظهور لمختار بلخيثر، رفقة المنتخب الوطني، كان خلال نهائيات كأس أمم إفريقا 2017، التي جرت بالغابون.