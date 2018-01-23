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بلخيثر يُحدد موعد إستئنافه مع الإفريقي

الرياضة
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بلخيثر يُحدد موعد إستئنافه مع الإفريقي
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري، مُختار بلخيثر بأنه سيعود للظهور في تدريبات النادي الإفريقي، صبيحة غد الأربعاء، بعد تعافيه النهائي من الإصابة.

وصرح الظهير الأيمن لقناة “نسمة” التونسية قائلا :”لقد تخلصت من آثار الإصابة التي كنت أعاني منها، وأصبحت الآن وراء ظهري”.

وواصل في نفس السياق :”سأعمل لأجل العودة لسابق مُستواي وتقديم الإضافة للفريق إن شاء الله، والبداية ستكون من يوم الأربعاء”.

وعاش مُدافع المنتخب، شتاءً غريبا، باعتباره غادر “الكلوب” ووقع مع شباب قسنطينة قبل أنّ يفسخ عقده ويعود لكبير العاصمة التونسية.

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