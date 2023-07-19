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الرياضة

بلخير: “مدار وفرت لنا كل التسهيلات وسنقدم دورة عربية مشرفة”

بقلم محمد.ل
بلخير: “مدار وفرت لنا كل التسهيلات وسنقدم دورة عربية مشرفة”
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أشاد لاعب شباب بلوزداد، إسلام بلخير، بالإمكانيات الكبيرة، التي وفرها مجمع “مدار” المالك لأغلبية أسهم النادي، للاعبين قبل البطولة العربية.

وفي تصريحات له اليوم الأربعاء قبل دقائق عن سفرية الشباب نحو السعودية، أدلى بها للصفحة الرسمية للشباب على “فيسبوك”، قال بلخير: “أتمنى أن نكون في الموعد، ونقدم دورة مشرفة”.

موضحا بأن الأجواء في الفريق أكثر من رائعة بين اللاعبين والطاقم الفني وكل عمال شباب بلوزداد.

وختم: “نشكر رئيس الفريق ومجمع مدار، الذي وفر لنا كل التسهيلات حتى نكون في الموعد ونشرف الأسرة البلوزدادية”.

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