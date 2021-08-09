بلدية الجزائر الوسطى تواصل في تعقيم شوارعها ضد كورونا
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تواصل مصالح بلدية الجزائر الوسطى، في عملية التطهير و التعقيم لشوارع و أحياء البلدية، وهذا للحد من انتشار وباء كورونا، خاصة في الفترة الاخيرة التي يشهد فيها الفيروس منحى تصاعدي.
و أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عبر الصفحة الرسمية للبلدية على “فيسبوك”، أن مصالحه تسخر كل إمكانياتها البشرية و المادية كشاحنات صهاريج المياه، و المعقمات وهذا لإنجاح حملة التعقيم و التنظيف بالمرافق العمومية و محطات توقف الحافلات وأحياء و شوارع البلدية.
بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللاّزمة لحماية العمال و الموظفين، وتزويد المصالح المختصة بوسائل التنظيف والتطهير والتعقيم في أماكن العمل.
هذا و دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة و تطبيق التدابير الاحترازية لتفادي انتشار هذا الفيروس الخطير.
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