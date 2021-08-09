بلدية الجزائر الوسطى تواصل في تعقيم شوارعها ضد كورونا

تواصل مصالح بلدية الجزائر الوسطى، في عملية التطهير و التعقيم لشوارع و أحياء البلدية، وهذا للحد من انتشار وباء كورونا، خاصة في الفترة الاخيرة التي يشهد فيها الفيروس منحى تصاعدي.

و أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عبر الصفحة الرسمية للبلدية على “فيسبوك”، أن مصالحه تسخر كل إمكانياتها البشرية و المادية كشاحنات صهاريج المياه، و المعقمات وهذا لإنجاح حملة التعقيم و التنظيف بالمرافق العمومية و محطات توقف الحافلات وأحياء و شوارع البلدية.

بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللاّزمة لحماية العمال و الموظفين، وتزويد المصالح المختصة بوسائل التنظيف والتطهير والتعقيم في أماكن العمل.

هذا و دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة و تطبيق التدابير الاحترازية لتفادي انتشار هذا الفيروس الخطير.