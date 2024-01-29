بلطرش يلتحق باتحاد العاصمة إلى صيف 2026

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، رسميا عن تعاقدها مع لاعب شبيبة الساورة، أسامة بلطرش، بعقد يمتد إلى صيف 2026.

وكشفت إدارة الاتحاد، في حسابها الرسمي على “فيسبوك” اليوم الاثنين، عن ضمها اللاعب أماسة بلطرش، بعقد يستمر لموسمين ونصف.

وبذلك، بات اللاعب القادم من شبيبة الساورة، ثاني استقدامات أبناء سوسطارة في الميركاتو الشتوي، بعدما كانت الإدارة قد تعاقدت مع عادل بوزيدة، على سبيل الإعارة من أتليتيك بارادو.

وتعتبر صفقة بلطرش، صاحب الـ 28 ربيعا. إضافة قوية لتشكيلة الاتحاد، وهو الذي شارك مع “نسور الجنوب” في 13 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف.

كما أنه لاعب متعدد المناصب، ويمكنه اللعب كجناح أيمن أو أيسر، وحتى في منصب مهاجم ثاني.