بلعابد: أول بكالوريا لشعبة الفنون ستكون جوان 2024

صرح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أن أول بكالوريا لشعبة الفنون ستكون جوان 2024.

للتذكير أمضت وزارة التربية، على اتفاقية مع قطاع الثقافة، تفيد استحداث وتنظيم بكالوريا الفنون. كما جرى الامضاء بحضور وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ووزيرة الثقافة صورية مولوجي وكذا إطارات من الإدارات المركزية للقطاعين.

كما أكد وزير التربية، في كلمته، أن استحداث وتنظيم بكالوريا الفنون، جاء تجسيدا وتكريسا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والذي يهدف إلى صقل المواهب الموجودة في قطاع التربية الوطنية، وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري. والعمل على تثمين ما يعجّ به قطاع التربية الوطنية من مواهب وقدرات فنية، قصد ترقية المشهد الثقافي في الجزائر.

وشكر بلعابد، وزيرة الثقافة والفنون، على ما أبدته من تنسيق وتعاون حتى يتسنّى تجسيد هذا المشروع في الآجال المحددة له.

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كما كانت وزارة التربية، قد اعلنت عن رزنامة الإمتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2022.

وفق بيان الوزارة، فإن تاريخ إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من 6 جوان إلى 8 جوان 2022. بالإضافة إلى إمتحان شهادة البكالوريا من الأحد 12 جوان إلى الخميس 16 جوان 2022.

كما تم إلغاء امتحان شهادة التعليم الإبتدائي والانتقال إلى المتوسط باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر.

كما ذكر الوزارة في ذات البيان، ان امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022. وبهذا سيكون الإنتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي بإحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر. أي معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث، قسمة على 3 . على أن يتم تعويض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.