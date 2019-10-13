بلعابد: الوزارة مهتمة بتكوين موظفيها وتحسين مستواهم

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم ، على الإفتتاح الرسمي للموسم التكويني الجديد.

الافتتاح كان على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، الجزائر العاصمة.

بعد استقبال السيد الوزير من طرف المديرة وإطارات المعهد توجه الوفد الى قاعة المحاضرات وبعد السلام الوطني.

اين قدم مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية عرضا حول دور المعاهد التكوينية وكذا مخطط التكوين ثلاثي السنوات الذي يمس كل الأسلاك وكل الجوانب لا سيما التعليمية، التسيير، الحوكمة وتوسيع شبكة المعاهد الوطنية للتكوين.

بعد ذلك، ألقى الوزير كلمة أعرب خلالها عن تشرفه بإعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2019-2020.

متمنيا للمتربصين ممن يتابع تكوينهم في المعاهد المنتشرة عبر الوطن والبالغ عددها 17 معهدا، التوفيق والنجاح.

كما أكد الوزير على اهتمام برنامج عمل وزارة التربية الوطنية بتكوين موظفيها بمختلف اصنافهم وتحسين مستواهم.

مضيفا أن التنمية المهنية والتكوين المستمر يعتبران حقا من الحقوق المهنية وواجبا من واجباتهم في الوقت ذاته.

لذا، استوجب تمكين موظفي القطاع، سواء كانوا تربويين أو اداريين، من هذا الحق وتحفيزهم على الإنخراط في التنمية المهنية بمختلف صيغها المؤسساتية والذاتية، اختتم الوزير.