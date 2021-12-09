بلعابد: تعديل تاريخ عطلة الشتاء جاء بعد تسجيل إصابات بكورونا وسط التلاميذ

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قرار تعديل تاريخ العطلة الشتوية اتخذ بعد تسجيل إصابات بأعداد متزايدة بكورونا وسط التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة.

واعتبر الوزير هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.

كما ذكّر الوزير خلال ترسه أشغال ندوة وطنية أمس الأربعاء، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة. أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن ماحدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء. كما جنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح.

قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء يعني التلاميذ فقط

وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية. وذلك فيما بتصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

العطلة ستسمح للتلاميذ والموظفين المصابين بكورونا أن يدخلوا في فترة عزل

كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة نسبة التقدم في تنفيذ البرامج والذي يعتبر مقبولا جدا خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة كان في شهر سبتمبر.

كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية. وذلك امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية. وهذا لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية. وكذا تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم.

واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده قبيل انطلاق المحاضرة المرئية مع وزير الصحة، قصد ضبط الإجراءات العملية التي يجب مباشرتها في الميدان. طالب الوزير مديري التربية بالتنسيق مع مديري الصحة بالولايات من أجل البحث في أنجع الآليات. والتي تضمن تقريب الفِرق الطبية من مستخدمي القطاع. وهذا ظهيرة يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 للخروج بخارطة طريق يُشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. وتقدم تقارير إحصائية يومية للإدارة المركزية عن نسب التلقيح المسجلة على مستوى كل مديرية تربية. كما حثّ الوزير مديري التربية على تكثيف التدخلات الإعلامية على مستوى مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية للتحسيس والتوعية بضرورة التلقيح وأهميته في ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ.

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أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم عن تعديل موعد عطلة الشتاء من من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021. وهذا التعديل في موعد العطلة يشمل الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.

واوضح بيان الوزارة أن مواصلة العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر بالنسبة للأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية. كما ان مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.

من جهة اخرى قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم. بالإضافة إلى اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00

كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوع من الأحد 12 إلى الخميس 16 ديسمبر

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فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها الأخبار التي راجت حول إلغاء إمتحان شهادة التعليم المتوسط.

وح في البيان، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت أخبارا مفادها الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفي هذا السياق، نفت وزارة التربية نفيا قاطعا هذه الشائعات، مؤكدة أن امتحان البيام هو امتحان يتوج مرحلة التعليم الإلزام ويسمح بتقييم كفاءات التلميذ واستعداده لمواصلة الدراسة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية التسجيلات لهذا الامتحان المدرسي الوطني قد انطلقت ابتداء من 28 نوفمبر 2021 وتتواصل إلى غاية 23 ديسمبر 2021.

وذكّرت ذات الهيئة، على هذا الأساس بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها، وكذا عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة الوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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انطلقت، اختبارات الفصل الأول في الطورين المتوسط والثانوي عبر كل المؤسسات التربوية. في حين انطلقت، اليوم الثلاثاء، اختبارات الخاصة بالطور الابتدائي، وهذا حسب الرزنامة التي وضعتها وزارة التربية. والتي أكدت على ضرورة احترامها. كما وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة احترام رزنامة الامتحانات. في حين أكدت أن كل مدير مؤسسة لا يحترم الرزنامة ستسلّط عليه عقوبات صارمة. وأمرت وزارة التربية بجملة من التوصيات قبل إجراء اختبارات الفصل الأول التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا. باعتبارها تعدّ الفترة الأولى للتقييم البيداغوجي. كما أكدت الوزارة على ضرورة إجراء تصحيح نموذجي وجماعي لكل مادة اختبار، مع الوقوف عند نقاط القوة والضعف. وإعداد تقارير حول النتائج الناجمة عن عملية التصحيح. وطالبت الوزارة من الأساتذة، بضرورة تقديم أوراق الإجابة للتلاميذ بعد تصحيحها كي يتعرفوا على الأخطاء التي ارتكبها. ومحاولة مرافقته لتجنبها خلال اختبار الفصل الثاني. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة، الأساتذة والتلاميذ، إلى التكيّف مع الأوضاع الراهنة والعمل على احترام كل التعليمات. وهذا قصد تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في مبدأ تكافؤ الفرص. كما ركزت المراسلة على ضرورة إعلام التلاميذ وأوليائهم بموعد إجراء كل اختبار حتى يتسنى التحضير له. وكانت وزارة التربية قد أمرت سابقا بضرورة توحيد الاختبارات الفصلية، وهذا قصد تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتحضيرهم للامتحانات النهائية. كما أكدت على ضرورة تخصيص 60 من المئة من موضوع الاختبار لتقويم الكفاءات و40 من المئة منها لتقويم المواد.

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