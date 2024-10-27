بلعابد يأمر بتتبع وضعية الإطعام المدرسي عبر كل مدارس الوطن

ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خُصّصت لتقييم مدى تنفيذ الإجراءات والتدابير التي كانت محل توجيهات في الندوات المرئية السابقة ومنها التأكد من استكمال معالجة جميع الوضعيات المرتبطة بتمدرس التلاميذ ومن جاهزية وسائل التدفئة بالمؤسسات التعليمية.

وأوضح بيان للوزارة، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع للتكفّل الأمثل بتمدرس أبنائنا التلاميذ. حاثًّا إياهم على المتابعة الدّقيقة لوضعية التمدرس بولاياتهم، ومشدّدا على وجوب مواصلة الاستقبال اليومي. للمرتفقين إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى النتائج الإيجابية التي حقّقها جهاز التتبع الآني لتوفير التدفئة على مستوى جميع مؤسسات التربية. والتعليم في السنة الماضية، والذي سمح بالتكفل السريع والفعّال بالوضعيات المسجّلة. أين أمر الوزير بتوسيع خدمات هذا الجهاز ليشمل تتبع وضعية الإطعام المدرسي عبر كل مدارس الوطن.

و تابع بلعابد مدى تقدّم اللجنة المكلّفة بمتابعة تنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية، في برنامج عملها. مشدّدا على ضرورة اتخاذ كل الأسباب وتوفير كل العوامل لإنجاح هذه البطولة الوطنية.

وأعلن المسؤول الأول عن قطاع التربية عن برمجة تنظيم ندوات محلية، جهوية ووطنية. لتقييم رقمنة القطاع على غرار الندوات التي نُظّمِت السنة الماضية، والتي تندرج ضمن مسعى الوزارة. في تحديث وتطوير أدائها مع الحرص على إعطاء الوقت الكافي لهذه العملية. وتمكين الجميع من المشاركة فيها لا سيما الشركاء المؤسّساتيّون والشركاء الاجتماعيون.

يذكر أن الندوة حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور