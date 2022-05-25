بلعابد يحذر من المساس بنزاهة “الباك” و”البيام”

حذر وزير التربية الوطنية عبد الحكم بلعابد المساس بنزاهة امتحانات نهاية السنة ودعا مديري التربية إلى التطبيق الصارم للقانون الذي ينص على تجريم المساس بالامتحانات والمسابقات.

وشدد الوزير على وجوب المتابعة الميدانية والمباشرة لمديري التربية، لكل العمليات المتبقية خاصة ما تعلق بالتحضير التام غير المنقوص للامتحانات المدرسية الوطنية وهذا من كل الجوانب، والحرص على التطبيق الصارم للقانون الذي ينص على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

كما أسدى الوزير تعليمات بخصوص تنظيم امتحان إثبات المستوى بتاريخ 31 ماي 2022.

وأمر الوزير مديري التربية بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للمراجعة، تحضيرا لهذه الامتحانات على أن يكون ذلك في إطار منظم ومتابع.

وللوقوف على مدى تنفيذ تعليماته بخصوص إحصاء المدمجين في رتبة مشرف تربية في التعليم الابتدائي من بين حاملي الشهادات المنخرطين في عقود ما قبل التشغيل، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة مشددا على وجوب الانتهاء من هذا الملف في آجاله المحددة ودون تأخير.

وفي الملف الخاص باستحداث شعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، أعرب الوزير عن ارتياحه للعدد المعتبر من التلاميذ المصرّحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعبة، على أن يكون آخر أجل لإرسال قوائمهم الإسمية لمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يوم الخميس 02 جوان 2022 وهذا قبل انعقاد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي.

وبخصوص الامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ 7 جويلية 2022، للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بالنسبة لسلك التعليم، وإلى مختلف الرتب، أكد الوزير على وجوب التقيد بالنصوص الضابطة لها، مع السهر على التهيئة الجيدة مراكز الإجراء التي ستنظم فيها هذه الامتحانات المهنية، بما في ذلك تطبيق إجراءات البرتوكول الصحي.

من جهة أخرى، أمر الوزير مديري التربية بأن يتخذوا كافة الإجراءات والتدابير التنظيمية والتحضيرية في مؤسساتنا التربوية في كافة ربوع الوطن لإنجاح هذه الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر .

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