بلعابد يشرف على تكريم موظفي قطاع التربية

أشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، على حفل تكريمي من تنظيم لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزيـة على شرف العمال والموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية، إحياء لليوم العالمي للشغل الذي يصادف الـفاتح من ماي من كل سنة.

وبالمناسبة، قدّم الوزير، كلمة وجّه من خلالها خالص التهاني لموظفي وعمال الإدارة المركزية ومن خلالهم لموظفي وعمال قطاع التربية، منوِّها بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الجميع لضمان استقرار القطاع وما تحلّوْا به من صبر وعزيمة وانضباط خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي عاشته بلادنا على غرار باقي الدول جراء تفشي وباء كورونا-كوفيد 19، داعيا إيّاهم إلى العمل بنفس الوتيرة وبذل المزيد من الجهد والمثابرة للرقي بقطاع التربية الوطنية خدمة لأبنائنا المتمدرسين ولوطننا العزيز.

كما قام الوزير، بتكريم عدد من الموظفين ممن ترَقَّوْا مؤخرا سواء في المناصب أو في الوظائف العليا نظير المجهودات التي بذلوها والحس الوطني العالي الذي أبدوه خلال تأديتهم لمهاهم، مؤكدا أن الوزارة ستسعى إلى ترقية المزيد ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والانضباط كلّما توفرت المناصب.

وفي الختام، جدّد الوزير، تهانيه الخالصة لموظفي قطاع التربية ومن خلالهم لكل العمال الجزائريين، متمنّيا لهم المزيد من النجاحات والإنجازات.

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