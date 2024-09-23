بلعابد يسدي تعليمات هامة حول الألواح الإكترونية والرياضة المدرسية والقانون الأساسي الخاص بالموظفين

أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات وأوامر هامة خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحسب بيان الوزارة، استهل بلعابد الندوة بتبليغه شكر رئيس الجمهورية، للأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية الذين كانوا في الموعد، وارتياحه للظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي.

وأكد بلعابد الالتزام باحترام الموعد الذي أقره الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس، حول إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وخلال الندوة، نصب الوزير ثلاث لجان ستباشر أعمالها بدءاً من يوم غد الثلاثاء. حيث ستتكفل اللجنة الأولى بضبط آليات تجسيد قرار اعتماد وتعميم الألواح الالكترونية في المدارس الابتدائية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.

بينما ستتكفل اللجنة الثانية بوضع تدابير إضافية لتمكين أكبر عدد ممكن من التلاميذ الذين لم يتمكّنوا من مواصلة مسارهم الدراسي من فرصة أخرى لإعادة السنة قدر الإمكان. أما اللجنة الثالثة فكُلِّفت بإعداد مشروع حول تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية التي ستنطلق في جانفي 2025.

أما بخصوص إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، بهدف اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها، أمر الوزير رئيس المجلس الوطني للبرامج بإتمام المقررات التعليمية الخاصة بالمراحل المتبقية.