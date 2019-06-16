بلعابد يشرف على إنطلاق شهادة إمتحان البكالوريا من العاصمة

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد اليوم الأحد، على الإنطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة البكالوريا، بالجزائر العاصمة

وأعطى الوزير إشارة إنطلاق الإمتحانات في حدود الساعة التاسعة صباحا من بلدية الرويبة شرق العاصمة بثانوية سعيد شقار.

وكان الوزير بلعابد مرفوقا بإطارات الوزارة بالإضافة إلى والي الولاية عبد الخالق صيودة

يذكر أن إمتحانات شهادة البكالوريا تستمر إلى غاية الأربعاء بالنسبة للشعب الأدبية والخميس المقبل بالنسبة للشعب العلمية والتكنولوجية.

كما أن التلاميذ سيمتحنون خلال الصبيحة في مادة الأدب العربي.