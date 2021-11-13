بلعابد يلتقي بنظيره التونسي على هامش الدورة الـ41 للمؤتمر العام لليونيسكو

التقى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، امس الجمعة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بنظيرهفتحي السلاّوتي وزير التربية للجمهورية التونسية.

وذلك على هامش أشغال الدورة الـ41 للمؤتمر العام لليونسكو، أين تناول هذا اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين في المجال التربوي.

وذلك من خلال البرنامج التنفيذي الذي يربط الطرفين والنظر في إمكانية تحيينه عبر إنجاز مشاريع بحث وتنظيم ملتقيات مشتركة في مجالات تقييم مكتسبات التلاميذ وفق المعايير الدولية، تعليمية مواد العلوم الاجتماعية.

بالإضافة الى تبادل الخبرة حول تجربة المدرسة الرقمية، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي المزمع التوقيع عليه بين الطرفين مستقبلا والذي سيخص برنامج العمل للفترة 2022-2024.