بلعابد: تعويض السانكيام بإمتحان آخر.. وإصلاحات كبيرة قادمة

كشف عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية اليوم الخميس ان إمتحان مرحلة التعليم الإبتدائي السانكيام الذي تم إلغاءه رسميا سيتم تعويضه بإمتحان أخر. وفي رده على اسئلة الغرفة العليا قال بلعابد ان الإمتحان الذي سعوض السانكيام لن يكون له طابع وطني.

وأوضح الوزير ان قطاعه يشرع في إصلاح طور التعليم الإبتدائي لضمان مستوى تعليمي افضل للتلاميذ. مشيرا إلى ان العملية إنطلقت من خلال إلغاء إمتحان السانكيام الذي كان يشكل ععبئا على التلاميذ ثم العمل على تخفيف عبء المحفظة. وأيضا تحسين وجبات المطاعم المدرسية سواء بالشمال اوالهضاب العليا أوالجنوب.

وتابع بلعبد سيتم قريبا الشروع في إعادة النظر في البرامج التربية لكل الأطوار وبالخصوص النظر في إجراءات تخفيف تقل المحافظ على التلاميذ. كما ان تحسين ظروف مناطق الظل يجسد نية الحكومة في تحقيق المساواة في ظروف تمدرس التلاميذ.

وبخصوص التوظيف في القطاع رد الوزير ان عدد خرجي الأطوار الثلاث خلال هذه السنة بلغ 8706 أستاذ وتم تعيين 8247 منهم عبر مختلف المستويات التعليمية. كما ان عدد المتخرجين من المدارس العليا دون توظيف لا يتجاوز 459 خريجا. حيث أكد أن الوزارة تعمل على التكفل بهم. مضيفا “أنه سيتم الوصول إلى 35 ألف مدمج في القطاع إلى غاية نهاية السنة”.

وفي السياق داته قال الوزير أن التوظيف يبقى متوقفا على مدى توفر المناصب المالية وحسب الاحتياج. كما ان توظيف أساتذة جدد مرهون بتوفر مناصب شاغرة للأساتذة، قائلا: إن هذه الشروط لم تتوفر إلى غاية الآن.

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رسميا إلغاء إمتحانات السانكيام

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر رسميا إلغاء إمتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي “السانكيام“

وأشار الوزير خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية المخصصة لتقييم الدخول الاجتماعي 2021 2022، أنه سيتم رفع رهان تحسين نوعية التعليم وإدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة لا سيما في الطور الابتدائي.

وأوضح وزير التربية، أن إلغاء إمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، جاء بعد دراسة معمقة ومستفيضة لجدول البيداغوجية والتعليمية والتنظيمية لذات الإمتحان.

وأوضح وزير التربية، أنه يتعين العمل على توفير الظروف الجيدة لضمان تمدرس ناجح. وهذا لن يتأتى إلا بمدرسة نوعية تضمن تكافؤ الفرص. حيث تم إستلام 473 مؤسسة جديدة، كما أن القطاع إستفاد من 31 ألف منصب مالي جديد. واستصدار رخصة لاستغلال القوائم الإحتياطية

وشدد وزير التربية على مدراء القطاع، بضرورة تحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين. وتبسيط الإجراءات الادارية وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات التربوية قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات.

كما دعا وزير التربية إلى وضع بروتوكولات عمل تتصدى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والأمراض.

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