بلعبدي: سجلنا 1.3 مليون قنطار من البقوليات هذه السنة

تشهد أسعار البقوليات إرتفاعا جنونيا خاصة خلال فصل الشتاء أين يكثر الطلب على هذه المواد عند المواطنين.

وقال محمد بلعبدي المدير العام للديوان المهني للحبوب، أن إنتاج البقوليات الجافة هذه السنة فاق مليون و300 ألف قنطار.

مشيرا إلى أنه رقم قياسي أين تم إنتاج 100 ألف قنطار من العدس و100 ألف قنطار من الحمص، خاصة وأن محصول الخواص وفير.

ضيفا أن الديوان فتح 200 نقطة لبيع البقوليات بأسعار معقولة للمواطنين حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من العدس 108 دينار.

والحمص بـ 130 دينار للكيلوغرام الواحد، مضيفا أنه تم منح قروض لفائدة الفلاحين من أجل جلب البذور.

والأسمدة لتسهيل المهمة لهم، كما سيقوم الديوان بشراء السلعة والبقوليات من عند الخواص.