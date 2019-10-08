بلعبدي ومدير مركزي بديوان الحبوب أمام محققي الدرك في باب جديد

مثل المدير العام السابق للديوان المهني للحبوب، محمد بلعبدي، قبل أيام، أمام محققي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فقد جرى التحقيق مع بلعبدي وأحد أبرز مساعديه، وهو مدير التوزيع والتنظيم بالديوان المدعو “بوعلام. س”.

وقالت مصادر مطلعة إن بلعبدي ومديره المركزي الذي ما يزال يشغل نفس المنصب، قد وجهت لهما أسئلة تتعلق بشبهات فساد.

وأوضحت المصادر أن محققي درك باب جديد ركزوا في تحرياتهم على أساليب وطرق منح “كوطات” القمح اللين لعدد من المطاحن.

وقالت المصادر إن التحقيقات ركزت بشكل خاص على عدد من أصحاب المطاحن الخاصة من رجال الأعمال، خصوصا بمنطقة البليدة.

وفي هذا الإطار، علمت “النهار أونلاين” أن نفس التحقيقات خضع لها إطارات بديوان الحبوب قبل أسبوعين.

وتلقى أولئك الإطارات أسئلة بشأن كيفيات تموين مطاحن خاصة، والجهات المسؤولة التي كانت تأمر بالتغاضي عن تجاوزها لـ”الكوطة” المخصصة لها.

ويشتبه في تورط مسؤولين بديوان الحبوب في منح امتيازات لرجال أعمال من أصحاب المطاحن، من خلال تجاوز “الكوطة” المخصصة لهم.

بالموازاة مع ذلك، ما تزال فرق مفتشي وزارة الفلاحة تحقق باتحاد تعاونيات الحبوب بالجزائر العاصمة.

وانطلقت تلك التحقيقات منذ أكثر من أسبوعين، وركز المفتشون فيها بشكل خاص على ملفات تمت معالجتها في فترات سابقة.

ومن بين الملفات التي شملتها التحقيقات، تجاوزات سجلت باتحاد التعاونيات مثل الإفراط في استهلاك وصولات الوقود وعمليات توظيف مشبوهة.