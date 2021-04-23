بلعريبي: تطوير تطبيق معلوماتي للشروع في إيداع طلبات عقود التعمير عن بعد

قال وزير السكن طارق بلعريبي، بأنه تم تطوير تطبيق معلوماتي للشروع في إيداع طلبات عقود التعمير عبر الأنترنت.

وكشف الوزير، أن التطبيق المعلوماتي جاهز قيد الإعتماد من طرف كل القطاعات المعنية.

وأضاف خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن التطبيق من شأنه السماح للمعني بايداع الطلب عبر الموقع الإلكتروني الذي ينشط على مستوى وزارة السكن، والداخلية.

وأوضح بلعريبي، أن إيداع الملف يتم إرساله تلقائيا مرفوقا بتاريخ جدول الجلسة إلى مختلف أعضاء الشباك الوحيد.

كما يمكنهم الإطلاع على الملف عبر الانترنت مما سيقلص آجال إرسال الملفات المحددة بثمانية أيام.

وكشف الوزير، أنه أثناء جلسة معالجة الطلبات المجدولة، يقدم أعضاء الشباك الوحيد رأيهم على الفور عبر الأنترنت.

وأضاف أنه في حالة الموافقة يتم ابلاغ مقدم الطلب عن طريق البريد الالكتروني عن قبول طلبه.

في هذه الحالة يتعين عليه دفع الضريبة المتعلقة برخصة البناء عن طريق رابط الدفع الالكتروني.

كما يقوم مقدم الطلب باختيار الموعد للتقدم الى البلدية و استلام القرار الخاص برخصة البناء”.

و اوضح الوزير ان مدة تسليم عقد تعمير البناء قد حددت، بدءا من تاريخ ايداع الطلب، بـ 15 يوما بالنسبة لشهادات التعمير، وبشهر واحد بنسبة لشهادة التقسيم ورخص الهدم.

كما تم تحديد هذه المدة من شهرين الى 3 ثلاثة اشهر حسب الاختصاص بالنسبة لرخصة التجزئة.

أما رخص البناء فيتم تسليمها خلال 20 يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب في حالة الموافقة.