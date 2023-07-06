بلعريبي: طي “عدل 2” هذه السنة.. تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص هذا الشهر

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن ملف عدل 2 سيتم الإنتهاء منه نهائيا وطيه نهاية السنة. مشيرا إلى أنه سيتم تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص هذا الشهر لأصحاب الطعون.

وأضاف بلعريبي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخلال زيارته التفقدية أمس وضع حجر الأساس لإنجاز آخر برنامج من عدل 2 والمقدرة بـأكثر من 16 ألف وحدة منها 14442 وحدة سكنية بالعاصمة وهي مخصصة للمكتتبين أصحاب الطعون على المستوى الوطني.

وأشار في ذات السياق، أن هذا البرنامج سيكون خاتمة لملف “عدل 2”. مؤكدا أن كل المكتتبين أصحاب الطعون تم الإنطلاق في إنجاز سكناتهم. حيث أنه سيبلغ عدد المتحصلين على السكنات 90 بالمائة من المكتتبين إلى غاية نهاية السنة.

كما كشف وزير السكن بلعريبي، أنه سيتم تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص في شهر جويلية. بالإضافة كذلك إلى أنه وخلال شهر سيتمكن أصحاب الطعون من إختيار المواقع.