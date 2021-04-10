بلعريبي يأمر بانطلاق جميع أشغال التهيئة داخل القطب الحضري حجر المنقوب “عدل” بقالمة

أشرف اليوم السبت، وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، على ترأس لقاء، خُصص للقطب الحضري حجر المنقوب بولاية قالمة.

وضم كلاً من الأمين العام لوزارة السكن، ورئيسة الديوان، والمدير العام للسكن.

وكذا المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

بالإضافة إلى المديرة العامة للتعمير، الهندسة المعمارية والبناء، والمدير العام المكلف بمتابعة مشاريع عدل ومديرة التعمير لولاية قالمة.

وخُصص اللقاء للقطب الحضري حجر المنقوب بولاية قالمة الذي يضم ما يقارب 5400 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار “عدل”.

بالإضافة إلى كل التجهيزات الضرورية بالقطب الحضري.

وتم عرض بطاقة فنية عن هذا القطب الحضري من طرف مديرة التعمير لولاية قالمة.

كما تمت مناقشة جميع المحاور التي تتعلق بربط القطب بجميع الشبكات (الكهرباء، الغاز، قنوات المياه، قنوات صرف الصحي).

وتمت دراسة الأجندة الزمنية لربط شبكات الكهرباء بهذا القطب واحترام الآجال المتفق عليها في العقود المبرمة مع المؤسسة المنجزة.

مع إمكانية وجود حلول بديلة لربط القطب بالكهرباء وهذا في فترة زمنية أقل.

كما أسدى الوزير تعليمات بإنطلاق جميع أشغال التهيئة الإبتدائية، الثانوية والثلاثية داخل القطب الحضري.