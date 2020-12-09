بلعريبي يأمر بتسليم مشروع 3000 سكن عدل ببولحاف الدير بتبسة

قام المدير العام لوكالة عدل، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بزيارة لولاية تبسة، لتفقد مشاريع برنامج البيع بالإيجار بها.

وحسب بيان للوكالة، استهل المدير العام زيارته التفقدية، بمشروع 3000 مسكن بولحاف الدير، أين عاين سير أشغال التهيئة الخارجية التي تشارف على الانتهاء.

وألزم بلعريبي، شركة الانجاز بتوسيع الأشغال إلى كل التجزئات، من خلال تقسيم العمل على المقاولات المناولة، بهدف تسريع الوتيرة أكثر.

كما دعا إلى تكثيف العمل ودعم الورشات بالموارد المادية والبشرية.

وشدّد المسؤول الأوّل على الوكالة، على شركة الانجاز الصرامة في العمل، من أجل تسليم المشروع في الآجال التعاقدية المتفق عليها، بهدف تسليم السكنات إلى أصحابها في قريب الآجال.

و دعا بلعريبي، إلى مواصلة التنسيق بين مدير المشاريع ورؤساء المشاريع مع ممثلي شركات الانجاز، للدفع بوتيرة الأشغال في مشاريع هذه الولاية، و مراقبة نوعيتها.

كما أكد بأنه ستكون له زيارة ميدانية أخرى، للقوف على مدى تنفيذ تعليماته.