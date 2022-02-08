بلعريبي يشارك في نقاش وزاري على مستوى مجلس السلام والأمن

شارك وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الثلاثاء، في نقاش وزاري على مستوى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وجرى هذا الإجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث تمحور النقاش فيه حول عدة ملفات التعمير، المرأة، السلام والأمن في إفريقيا.

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أشرف وزير السكن طارق بلعريبي، اليوم السبت، على إمضاء اتفاقية بين صندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

وفي ندوة صحفية له بهذه المناسبة، كشف الوزير عن موعد الإنطلاق في إنجاز هذه السكنات قائلا: “بعد الإمضاء على الاتفاقية. سندخل معركة البناء واختيار مؤسات الانجاز. وسوف نعمل بسرعة للإنطلاق في إنجاز هذه السكنات في أقرب وقت”.

وأشار بلعريبي، إلى أنه قد تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، 15 يوما بعد المصادقة على قانون المالية.

كما أوضح الوزير، إن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2، وتخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأولى. وكذا المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم.

ووعد بلعريبي، بالإنتهاء من صيغة عدل، في سنة 2022 في بعض الولايات.

وأورد الوزير، أن الحفاظ على الصيغة الإجتماعية في تمويل السكنات، يدخل ضمن وعود رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن هذه الـ15 ألف وحدة سكنية، هي مولة من طرف الدولة. وتم إدراجها في قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في غرفتي البرلمان.

توقيع إتفاقية تتضمن تمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”

أشرف صباح اليوم السبت، بمقر الصندوق الوطني للسكن بباب الزوار. وزير السكن والعمران و المدينة محمد طارق بلعريبي، والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم. على مراسم توقيع إتفاقية تتضمن تمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

كما وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني. والمدير العام القرض الشعبي السيد علي قادري. وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط. والمديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران بن جامة فايزة.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع الامين العام لوزارة المالية والامين العام لوزارة السكن والعمران. والمدير العام للترقية العقارية وإطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة.

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