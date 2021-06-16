بلعريبي يشرف على إطلاق التجارب التقنية للعمارة الذكية القلب النابض لتسيير جامع الجزائر

و أشرف بلعريبي في جولة تفقدية إلى جامع الجزائر رفقة إطارات ومهندسين في القطاع، على معاينة هذه البناية. من حيث قدرتها على تغطية احتياجات المجمع الذي يضم جامع الجزائر بالكهرباء والماء. وأنظمة التكييف وتجهيزات إطفاء الحرائق

وتمكن هذه البناية الذكية من تشغيل ومراقبة كل ما يتعلق بالمعدات. التي تستعمل لتموين الجامع وكل المرافق الملحقة به بالكهرباء والمياه. وقام الوزير بالوقوف على مدى تمكن هذه البناية الذكية من تغطية احتياجات المجمع بموارد الطاقة في اقصى استعمال لها، وفقا لسيناريو أعده مهندسون وخبراء لمعرفة مدى امكانية هذه البناية على سد الاحتياجات الطاقوية( كهرباء، ماء، تكييف) .