بلعطوي متفائل بمستقبل الاتحاد السوفي

أعرب عمر بلعطوي، مدرب الاتحاد السوفي، عن تفاؤله بسمتقبل الفريق، في أول مواسمه ضمن المحترف الأول.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، أوضح بلعطوي، بأن التربص المقام حاليا بعين البنيان، يسير في ظروف مميزة، والإدارة وفّرت أمام التشكيلة كل الإمكانيات اللازمة

مشددا في المقابل، على ضرورة التحضير جيدا لبطولة الموسم القادم، والتي ستكون صعبة على حد قوله.

قبل أن يضيف: “كل العوامل تجعل الفريق يصل لأهدافه المسطرة.. وضعنا هدفنا وسنسعى لتحقيقه بالعمل”

وختم المدرب السابق لمولودية وهران: “حينما أرى مجهودات اللاعبين في التدريبات، أشعر بالتفاؤل وسنعمل على تحقيق النتائج المرجوة.”