بلعمري: “انتهى الكلام ونعلم أن الفلسطينيين لن يسمحوا في حقهم”

عبّر مدافع الخضر، ونادي مولودية الجزائر، جمال بلعمري، عن استياءه الشديد من الهجومات الصهيونية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ يوم الـ 7 أكتوبر الماضي.

وقال بلعمري: “سمعت بأن 150 رياضيا استشهد رحمهم الله.. انتهى التعبير لقد تكلمنا كثيرا على القضية الفسلطينية، وما يحدث لا يقبل به أي شخص، لاسيما كمسلمين وعرب”.

وفي تصريحات خص بها “قناة فلسطين الشباب والرياضة” أضاف لاعب العميد: “كان الله في عون الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، ورسالتي أتمنى أن تصل إليهم”.

وواصل: “نعرف أن الفلسطينيين أقويا ولن يسمحموا في حقهم. هم يتكلمون كثيرا عن ثورة الجزائر، أتنى أن يسيروا على نهجنا وينالوا استقلالهم”.

وفي الختام تمنى بلعمري، حظا موفقا لمنتخب فلسطين الذي تربص بالجزائر تحضيرا لكأس آسيا. وختم: “أقدم لهم رسالة رياضية، مفادها أن يكونوا في أفضل صورة”.