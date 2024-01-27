بلعمري: “طريق التتويج لا يزال طويلا ونستمد قوتنا من أنصارنا”

أشاد مدافع مولودية الجزائر، جمال بلعمري، بالظروف التي وفرتها إدارة الفريق أمام التشكيلة في الموسم الكروي الجاري، الذي أنهاه العميد، بطلا شتويا.

وقال بلعمري، عقب اختتام مرحلة الذهاب، بانتصار كبير أمام مولودية وهران: “الحمد لله نهاية مرحلة الذهاب والعميد بطلا شتويا للبطولة الوطنية.. شكرا للاعبين والادارة التي وفرت لنا كل الظروف الملائمة للنجاح”.

كما شكر لاعب المولودية الطاقمين الفني والطبي على كل ما قدموه خلال مرحلة الذهاب. قبل أن يوجه شكرا خاصا للشناوة. وأضاف: “شكر خاص لجمهورنا العظيم الذي أظهر علو كعبه والذي عشنا معه أعراسا كروية في كل ملعب لعبنا فيه”.

وختم بلعمري، في منشور أطلقه عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” اليوم السبت: “الطريق لا يزال صعب وطويل.. نحن لاشيء بدونكم منكم نستمد قوتنا وبالتوفيق في باقي المشوار.”