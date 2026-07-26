بلعمري: “عدت إلى مولودية الجزائر بشغف كبير”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المناجير العام، والناطق الرسمي الجديد لمولودية الجزائر، جمال بلعمري، عن عودته للفريق هذا الصيف، مبديا سعادته وشغفه الكبيرين بالعمل مجددا في العميد.
وصرح بلعمري، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “شرف كبير لي العودة لفريق مولودية الجزائر، وعودتي كانت بشغف كبير”.
كما أضاف: “أعرف معظم لاعبي التعداد الحالي للمولودية، وهذا الأمر سيسهل مهمتي كمناجير للفريق”.
وتابع جمال بلعمري: “أتمنى من اللاعبين تسهيل مهمتي في الفريق، وأتمنى النجاح لمولودية الجزائر”.
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