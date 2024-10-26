بلعمري: “في المنتخب كنا نلعب من دون تكتيك”

استذكر المدافع الدولي الجزائري السابق، جمال بلعمري، الأيام الجميلة للتشكيلة الوطنية، التي توّجت بكأس أمم إفريقيا 2019، وبصمت على سلسلة “اللاهزيمة” استمرت لـ 35 مباراة.

وفي بث مباشر على حسابه عبر منصة “تيك توك”، أكد بلعمري. بأن المنتخب الوطني. كان يلعب من دون تكتيك معين. مضيفا: “كان هناك انسجام كبير بيننا، وكنا نلعب مُغمضي الأعين”.

قبل أن يوضح لاعب المولودية السابق. بأن الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي. كان يركز بدرجة أولى على الجانب النفسي، من أجل حسم المباريات.

وأضاف: “مثلا في مباراتنا الودية أمام منتخب كولومبيا، قال لنا “ادخلو وفرحو الشعب”. ليس هناك تكتيك أو شيء آخر، عليكم الفوز.. نظرا لقوة ومستوى التشكيلة، لم يعُد المدرب يتجدث معنا “اقسم بالله غير كاين لقاءات لعبناهم من دون تكتيك”.

قبل أن يستدرك بلعمري قائلا: “لا أريد أن يُفهم كلامي من الناحية السلبية. ولكن كل لاعب كان يعرف دوره فوق أرضية الميدان”.