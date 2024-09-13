بلعمري يرد بقوة على إدارة الشرطة العراقي

خرج الدولي الجزائري السابق، جمال بلعمري، عن صمته، بخصوص قضيته مع نادي الشرطة العراقي، الذي التحق به الصائفة الحالية، قادما من مولودية الجزائر.

وكان أمين السر في النادي العراقي، علاء بحر العلوم، قد وجه اتهامات خطيرة في حق بلعمري. في تصريحات خص بها قناة “دجلة” العراقية.

وقال المسؤول ذاته إن بلعمري، التحق بتربص مصر يوم 2 سبتمبر الجاري. وفي 9 من الشهر نفسه، تنقل الفريق إلى العراق، وتم الحجز لبلعمري في الفندق مثل كل المحترفين.

مشيرا إلى أنه في اليوم الموالي. هرب بجواز سفره، والغريب أن وكيل أعماله. لا يعلم حتى أن بلعمري غادر، مضيفا: “لقد غادر، وهو ليس في العراق ولا أعتقد أنه اتجه إلى الجزائر.. توجه إلى مصر ومن ثم إلى الجزائر”.

وأطلق مدافع الخضر السابق، رسالة قوية عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي على “أنستغرام” رد فيها على ادعاءات مسؤولي النادي العراقي.

وكتب بلعمري: “لعبت في 3 قارات وفي أكبر الأندية لمدة عشر سنوات لم يتهموني بما صرح به مشرف نادي الشرطة العراقي”.

وختم الدولي الجزائري السابق. الذي سارع إلى سحب رده من خاصية “ستوري” قائلا: “أكنّ كل الاحترام للشعب العراقي ونادي الشرطة”.