بلعمري يباشر مشواره مع ليون كإحتياطي

تواجد الدولي الجزائري جمال بلعمري، ضمن قائمة البدلاء لناديه ليون الفرنسي، الذي سيواجه اليوم الأحد، نادي ستراسبورغ، ضمن الليغ1.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ليون، تشكيلة الفريق الخاصة بهذه المواجهة، والتي شهدت تواجد بلعمري ضمن قائمة البدلاء.

ويعد هذا أول استدعاء للدولي الجزائري، في مباراة رسمية مع ناديه الجديد ليون، بعد انضمامه للفريق الصيف الجاري.

يذكر أن مدرب نادي ليون، رودي غارسيا، قد صرح في وقت سابق، أن جمال بلعمري، لاعب محارب، إلا أنه يعاني من نقص المنافسة.