بلعمري يلتحق بالدوري العراقي

التحق الدولي الجزائري السابق، جمال بلعمري، رسميا بالدوري العراقي، بعد أيام فقط من فسخ عقده مع مولودية الجزائر.

وأعلن نادي الشرطة العراقي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” عن تعاقده مع مدافع الخضر السابق.

وبذلك، ستكون تجربة بلعمري، في العراق الرابعة في الدوريات العربية. بعد كل من السعودية في مناسبتين وقطر والإمارات، إلى جانب تجربة قصيرة في “الليغ1” الفرنسية من بوابة نادي أولمبيك ليون.