بلعيد: “البيض تملك رجالا وحققنا البقاء بعد ضغط كبير”

أعرب المدرب العائد إلى مولودية البيض، عبد الحق بلعيد، عن سعادته الكبيرة، بقيادة الفريق إلى ضمان البقاء، عقب الفوز أمس، على المنافس المباشر نجم بن عكنون، في الجولة 30 والأخيرة من البطولة المحترفة.

وقال بلعيد: “حققنا البقاء بعد ضغط كبير.. وفور اتصال الرئيس بي في تلك المرحلة الصعبة لم أتردد في تلبية النداء”.

مضيفا في تصريحات إعلامية بعد الفوز أمس: “كنت أعرف أنه يوجد رجال في الفريق ولاعبين يملكون إمكانيات كبيرة.. آمنا بحظوظنا وغامرت، والحمد لله بفضل اللاعبين والجمهور والإدارة حققنا البقاء”.

للإشارة فإن بلعيد، كان شهر فيفري الماضي، قد اعتذر لعدم قدرته على استئناف مهامه على رأس العارضة الفنية لمولودية البيض، لأسباب صحية.

وهو الذي أكد حينها، معاناته جراء العملية الجراحية التي خضع لها. اثر حادث انقلاب حافلة الفريق ديسمبر الفارط، والذي أودى بحياة مساعده خالد مفتاح وحارس الفريق، زكريا بوزياني.