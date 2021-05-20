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بلعيد: الجزائر مستهدفة..وانتهى الزمن الذي يخدم فيه المسؤول مصالحه الشخصية

الوطني
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بلعيد: الجزائر مستهدفة..وانتهى الزمن الذي يخدم فيه المسؤول مصالحه الشخصية
بقلم تقي الدين زيان

قال عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أن الجزائر مستهدفة من طرف الذين يدّعون الديموقراطية والدفاع عن حقوق الانسان.

وأضاف بلعيد خلال تجمع له لتنشيط الحملة الإنتخابية من ولاية برج بوعريريج، أن الجزائر لاتزال مستهدفة من الذين يتلقون تعليمات من الخارج.
وكشف في ذات السياق، أن الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي مربوط بالاستقرار السياسي.
وأكد ذات المتحدث، أنه انتهى الزمن الذي يخدم فيه المسؤول مصالحه الشخصية وحان وقت خدمة الشعب بإخلاص وتفان.

وقال بلعيد:” أملي بعد رحيلي ان يعيش اولادي مرفوعي الرأس مطمئنين”.


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