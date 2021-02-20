بلعيد: الرئيس تبون لديه نية قوية في التغيير.. وهذه خطته

قال رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لديه نية قوية في التغيير.

وأضاف بلعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر حزبه، أن الرئيس يعقد أماله على الشعب الجزائري و الحراك المبارك.

وأضاف بلعيد “الحقرة و الأساليب القديمة لا تزال موجودة و التغيير يتطلب وقتا، وعليه يجب محاربة الرشوة و الجهوية ومن ثم العمل مع الكفاءات في الخارج للوصول إلى الاستقرار السياسي و هذه هي خطة الرئيس”.

وفي سياق متصل قال بلعيد، إنه سيتم تعيين حكومة انتقالية، مؤكدا أن حزبه مستعد للعمل مع الرئيس لبناء الجزائر الجديدة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه يجب الابتعاد عن الخطابات التي تمس المؤسسات و الأفراد. وأشار في هذا السياق “‌نحن عندما تكلمنا أول مرة مع رئيس الجمهورية عرضنا دعمنا من أجل بناء الجزائر الجديدة”.

يبقى علينا اليوم يؤكد بلعيد، أن نتوحد وندخل في حوار و الذهاب نحو مصالحة مع الجميع، لأن الجزائر تحتاج الى استقرار.

وبخصوص قرار رئيس الجمهورية حول العفو الرئاسي عن عدد من الموقوفين، قال بلعيد إنه دليل على نية الرئيس في المصالحة.

أما فيما يتعلق بقرار حلّ البرلمان هو بداية تصحيح و التحضير لحكومة توافق وإرادة شعبية من أجل بناء الجزائر الجديدة.

وفي الأخير قال بلعيد، إن وعي الشعب الجزاىري هو السبيل الوحيد لخروج الجزائر من الوضع الذي هي فيه اليوم.

هذه الحكومة الجديدة ستكون حكومة مؤقتة لبضعة أشهر و بعدها سيتم الذهاب لانتخابات حقيقية.

مؤكدا أن أغلبية الشعب لم يكن ينتخب بسبب خوفه من التزوير، إلا أنه اليوم وجب على الجميع المشي نحو صناديق الانتخاب و يسهر على صوته.