بلعيد: الرئيس تبون متفهم حقيقية الجو السياسي الذي يسود البلاد

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، على ضرورة “فتح حوار حقيقي ومنظم يشمل كل الفاعلين في الطبقة السياسية”. كما أعرب عن أمله في نجاح مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى “لم الشمل”. قائلا “أتمنى النجاح لمسعى لم شمل كل الفاعلين في الساحة السياسية لأن الجزائر تحتاج إلى الاستقرار والأمن”.

كما تابع قائلا إن رئيس الجمهورية “متفهم حقيقية الجو السياسي الذي يسود في البلاد”. مبرزا ضرورة تحقيق “انطلاقة جديدة” من خلال “فتح حوار حقيقي ومنظم” يضم الفاعلين في الطبقة السياسية.

في حين، أشار أن اللقاء فرصة للحديث حول جملة من النقاط “منها كيفية توحيد الجهود والمضي للأمام وتحقيق انطلاقة جديدة”. إلى جانب سياسة الدعم وكيفية تنظيمه وقانون الاستثمار المرتقب صدوره والذي سيشكل “انطلاقة جديدة وقوية للاستثمار في الجزائر”.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء، شكل سانحة “وضح من خلالها الرئيس تبون عدة أمور”. “منها العمل الجبار الذي قام به من أجل تصحيح بعض الأشياء التي كانت في السنوات السابقة تعيق الحركة الاقتصادية”.

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كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وجرى الإستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

للإشارة، إستقبل الإثنين، الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدد من رؤساء الاحزاب السياسية بمقر رئاسة الجمهورية. ويتعلق الامر بكل من عبد القـادر بن قـرينة وأيضا جـيـلالي سفيـان.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية إستقبل الرئيس تبون كل من عبد القـادر بن قـرينة رئـيس حركة البـنـاء الـوطنـي وكذا جـيـلالي سفيـان رئـيـس حـزب جـيـل جـديـد. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورة عبد العزيز خلف.

ومن جهته صرح بن قرينة ان اللقاء كان في إطار الحوار الذي يجريه الرئيس مع مختلف المكونات السياسية. كما اكد انه تم الإتفاق على ضرورة تمتـين الجبهة الداخـلية وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي.