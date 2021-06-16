بلعيد: سنقدم طعونا في النتائج الأولية للتشريعيات

صرح رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية. أن حزبه سيقدم طعونا في النتائج الأولية للتشريعيات، التي تم تنظيمها 12 جوان الماضي.

وقال رئيس جبهة المستقبل “نجاح جبهة المستقبل بهذا الرقم الأولي الذي صرحت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هو 48 مقعد أي 12% من عدد المقاعد للبرلمان، 10% من المقاعد للنساء و25% أقل من 40 سنة.”.

وأضاف بلعيد “لدينا طعون في بعض الولايات، في الحقيقة الانتخابات على المستوى الوطني جرت في جو هادئ. إلا في بعض الأماكن. وكذا الأمر بالنسبة لعملية الفرز كانت هناك أيضا بعض التجاوزات ولكن معزولة”.

وتابع بلعيد “هذه الانتخابات جرت في جو جد صعب. خاصة أن هناك نداءات من الداخل والخارج تحاول تكسير العزيمة والإرادة لدى مناضلي الأحزاب. لكن الأرقام التي أفرزتها طبيعية، لا يمكن إقصاء أي حزب مهما كان بقرار سياسي. سيد القرار الوحيد هو الشعب، والنتائج الأولية التي أفرزتها التشريعيات أعربت عن رغبته”.