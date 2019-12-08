بلعيد: محاكمة المتهمين اليوم عبرة لبقايا العصابة التي تريد تأجيل الإنتخابات

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد، أن إلتماس النيابة العامة لـ 20 سنة في حق مسؤولين سابقين بالدولة، هو عبرة لبقايا العصابة التي تريد تأجيل الانتخابات.

وأكد بلعيد، اليوم الأحد، أن جولته لمختلف ولايات الوطن في إطار حملته الإنتخابية مكنته من رؤية ما يعانيه المواطنون.

وصرح بلعيد أنه قام بحملته الإنتخابية بممتلكاته وأمواله الخاصة، مشيرا أنه إكتفى بالإستعانة بسيارته الخاصة.

وقال مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، أنه وفي حالة إنتخابه رئيسا، سيباشر فور دخوله مقر الرئاسة بتنصيب لجنة خبراء لصياغة الدستور الجديد.

مشيرا إلى أنه هيأ مجموعة من التعديلات في برنامجه.

كما تعهد بلعيد بالشروع في تحديد إدارة الضرائب، وعرض حوار شامل حول تحديد الأجور.

وأورد المترشح أنه سيتم تحديد الهيئيات المكلفة بمكافحة سوء التسير والرشوة.

من جهة أخرى تعهد المترشح لرئاسيات ديسمبر 2019، بتخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر، والقضاء على أزمة السكن.

كما وعد بلعيد بمحاربة كل أنواع الجريمة، خاصة ما تعلق بالمخدرات، والذين قال عنهم انهم استحوذوا على ثروات البلاد.