بلعيد مرشح لمزاملة قندوسي في الأهلي المصري

رشحت تقارير صحفية مصرية، المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، للالتحاق بزميله السابق في المنتخب المحلي، أحمد قندوسي، في نادي الأهلي المصري.

وكشف موقع “القاهرة 24” بأن بلعيد، دخل اهتمامات مسؤولي نادي الأهلي، تحسبا لتدعيم الخط الخلفي للفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي، نزولا عند رغبة المدرب السويسري، مارسيل كولر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن فريق التحليل الخاص بالأهلي، يقوم بمتابعة مدافع اتحاد العاصمة، من أجل تقديم تقرير نهائي عنه لإدارة النادي، قبل بدء المفاوضات رسميا.