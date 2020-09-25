بلعيد: نتطلع أن تكون اللجنة المكلفة بمراجعة قانون تنظيم الإنتخابات مستقلة في قراراتها

قال رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الجمعة، “نتطلع أن تكون اللجنة المكلفة بمراجعة قانون تنظيم الإنتخابات مستقلة في قراراتها”.

وأكد بلعيد أن “تعديل الدستور الجديد هو أحسن بكثير من الدساتير السابقة، لكنه بحاجة إلى تغيير مع الوقت تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “التغيير من شأنه أن يوصلنا إلى تنظيم مؤسساتي أحسن ودائم”.

وأوضح بلعيد أن “الشعب هو مصدر السلطة وهو صاحب الكلمة الأخيرة للفصل في الدستور”.

وقال أن “القوانين العضوية بعد الاستفتاء على الدستور هي التي ستمهد لبناء دولة المؤسسات”

كما دعا بلعيد المواطنين الى التوجه نحو صناديق الإقتراع لبناء مستقبل الجزائر.

واكد بلعيد ان “مشروع تعديل الدستور فتح المجال للحريات وحماية الحقوق”، مضيفا رفضه بان “يكون بوق لأي نظام”.

وقال ” لا نقبل أن نكون معارضة سلبية، نحن معارضة إيجابية”.

وذكر بلعيد ان “التحدي الكبير هو كيفية استرجاع ثقة المستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد، وهذا ليس مشكل الحكومة فقط بل مسؤولية الجميع”.