بلعيد: نجزم أن محاربة الفساد لن يتم بالخطابات السياسية بل بتطبيق القوانين

قال، اليوم الجمعة، رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد “إننا نجزم أن محاربة الفساد لن يتم بالخطابات السياسية ولا بالإعلان عن النوايا الحسنة، بل بالتطبيق الصارم للقوانين”.

وأشار بلعيد، خلال مراسيم إفتتاح الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للحزب، “أن ظاهرة الفساد في بلادنا بلغت حدا لا يطاق، شوهت صورة الجزائر لدى المجتمع الدولي”.

وأضاف “إن المرحلة التي تمر بها الجزائر صعبة تقتضي منا التعامل السياسي الواقعي وبإيجابية بين كل الفاعلين، وبتفعيل الأجهزة المعنية بذلك وعلى رأسها القضاء”.

وأوضح قائلا “فبالعلم والأخلاق والقانون نبني مجتمعا قائما على العدل والإنصاف، يحارب كل مظاهر الفساد”.

وأكد بخصوص تعديل الدستور “إن التحديات والرهانات التي ترافق تعديل الدستور تشكل فرصة للمجتمع للمساهمة الفعالة للتعبير عن أفكارهم، وعلى السلطة أن تاخذ بعين الإعتبار هذه الأفكار”.