بلعيد يعد بوضع مخطط وطني للسكن يشمل ذوي الدخل الضئيل

وعد المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، من ولاية البليدة، بوضع مخطط وطني للسكن، يشمل ذوي الدخل الضئيل، ليكون لكل جزائري مسكن لائق.

وأضاف بلعيد، أن السكن هو حق لكل مواطن، لذلك يجب أن نعمل على أن يكون هناك توزيع عادل للإستثمار في السكن وفتح المجال للخواص.

وتحدث بلعيد عن ولاية البليدة، وما تزخر به من ثروات ترقيها لتكون جمهورية مستقلة، بإمكانياتها الخاصة.

وأشار ذات المتحدث، إلى الثروة الكبيرة التي تزخر بها الولاية، وهي الورود، مؤكدا أن العديد من الدول تعيش من الإستثمار في الورود.

ودعا المترشح، إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية، ودعم الفلاحين والمنتوج الفلاحي، مؤكدا أن برنامجه مبني على الفلاحة والصناعة والسياحة.

ومن جهة أخرى، قدم بلعيد تحية للجيش الشعبي الوطني، والذي أكد أنه يكن له كل الإحترام، لما قام به من مرافقة للشعب وتحقيق السلم والأمان.

كما تطرق مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، إلى قطاع الصحة، مؤكدا أن الشعب يعاني بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن الأغنياء يذهبون للمستشفيات الخاصة، والفقراء يعانون بالعيادات الخاصة.

وفي ذات السياق، أكد عبد العزيز بلعيد، أن برنامجه قائم على عدم التفرقة بين الأغنياء والفقراء.