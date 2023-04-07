بلغاريا ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر

أعربت السفيرة الجديدة لجمهورية بلغاريا، ماريانا نيكواليفا بوياجييفا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر.

وقالت نيكواليفا بويادجييفا في تصريح لها عقب مراسم تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن “العلاقات بين الجزائر وبلغاريا تاريخية وجيدة”. مشيرة إلى أنها ستسعى، خلال فترة عهدتها، إلى تحسين علاقات التعاون مع الجزائر أكثر فأكثر.

للإشارة، جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. ومدير ديوان رئاسة جمهورية، محمد نذير العرباوي.