بلفوضيل يُشفى من الإصابة ويعود للتدريبات مع هوفنهايم

عاد النجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل اليوم الثلاثاء للتدريبات الجماعية مع فريقه هوفنهايم الألماني بعد شفائه التام من الإصابة التي كان يُعاني منها.

وكان بلفوضيل يُعاني من إصابة على مستوى حزام البطن أبعدته عن التدريبات الجماعية قبل أن يعود للتدريبات الفردية في الأيام القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة “كيكر” الألمانية اليوم الثلاثاء أن طبيب فريق هوفنهايم منح الضوء الأخضر لمهاجم الخضر من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

ويُذكر أن إسحاق بلفوضيل إنضم لفريق هوفنهايم قادما من فريق فيردر بريمن خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.