بلقاسمي ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

رشّح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الهداف السابق لاتحاد العاصمة، اسماعيل بلقاسمي، للتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، لسنة 2025.

وكان بلقاسمي، الذي التحق الشتاء الماضي، بأهلي طرابلس الليبي. قد تألق رفقة “أبناء سوسطارة” وقادهم إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، قبل الإقصاء على يد شباب قسنطينة.

ولعب صاحب الـ 31 عاما، دورا مهما في النتائج القوية لـ”الاتحاد” آنذاك، بعدما سجّل 5 أهداف وصنع اثنين آخرين، ما جعل “الكاف” تختاره إلى جانب 9 لاعبين آخرين للتتويج بجائزة أفضل لاعب ينشط في القارة السمراء لسنة 2025.