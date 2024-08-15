بلقبلة على مشارف العودة إلى “الليغ1”

اقترب الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، من العودة إلى “الليغ1” الفرنسية، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكان بلقبلة، قد غادر نادي بريست الفرنسي، صيف 2023، نحو نادي أحد السعودي، غير أن لاعب الخضر، اتخذ قرارا بالرحيل عن ناديه الجديد، بسبب مستحقاته العالقة.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن بلقبلة، بات قاب قوسين أو أدنى. من العودة من جديد إلى أجواء الدوري الفرنسي.

وأشارت نفس الصحيفة إلى أن لاعب الخضر، يتواجد في مفاوضات جد متقدمة مع نادي أونجي، العائد حديثا إلى حظيرة الأضواء.

وفي حال نجاح الصفقة فإن عدد الجزائريين في الفريق الفرنسي سيرتفع إلى 4 لاعبين، بتواجد كل من زين الدين فرحات وفريد الملالي، إلى جانب القائد، حيماد عبدلي.